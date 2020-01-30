Задержана угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово женщина

Полицейские задержали женщину, которая угрожала взрывом на борту самолета в Домодедово, сообщил источник.

«Женщина в настоящее время задержана. При ней никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. По предварительной информации, женщина находится в состоянии опьянения», – передает слова источника ТАСС.

На борту самолета было 195 человек. Они выходят из салона лайнера. По факту инцидента ведется доследованная проверка.

В пресс-службе аэропорта Домодедово пояснили, что в подобных ситуациях «предусмотрены дополнительные процедуры безопасности».

«Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия», – отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта.