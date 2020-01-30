Посольство России в Париже предпримет демарш

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может принять неконструктивную позицию Парижа, который не уведомил о прибытии россиянина Александра Винника.

Она добавила, что сотрудникам российского консульства во Франции отказывают в доступе к Виннику, передает ТАСС.

Захарова добавила, что посольство России во Франции предпримет демарш из-за нарушения прав Винника. Москва считает неприемлемым давление, которое оказывают на россиянина правоохранительные органы Франции, сказала дипломат.

По мнению защиты адвокатов россиянина, его преследуют не за преступления, а за «деятельность во имя свободы», так как «он создает свободные финансовые операции граждан».

Винника обвиняют в помощи киберпреступникам и отмывании денег. Греция решила выдать Винника в первую очередь Франции, затем – США, и только в третью очередь – России.

Винник сообщал, что подвергается пыткам. Еще в Греции он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.