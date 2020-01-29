Си Цзиньпин назвал «сложной» ситуацию с коронавирусом в Китае

Ситуация с эпидемией нового коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Цзиньпин заявил, что «ситуация с профилактикой эпидемии по-прежнему остается серьезной и сложной». Он указал, что «вся армия должна слушать приказы и действовать, взять ответственность на себя, биться на смерть и активно помогать в работе по профилактике и контролю эпидемии», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По его словам, тот факт, что армия назначена ответственной за строящийся специализированный госпиталь для заразившихся коронавирусом, означает высокое доверие партии и народа.

«Армия должна всеми силами проводить работу по приему больных в этом госпитале», – подчеркнул Си Цзиньпин.

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Напомним, во вторник глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик вспышки коронавируса наступит в Китае примерно через 7-10 дней.

При этом новый коронавирус уже побил рекорд атипичной пневмонии.

В среду президент России Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса поставил задачу минимизировать человеческие потери от этой болезни.

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