Эксперт: Недопустимость фальсификации истории могут закрепить в Конституции

«Президент России активно высказывает свою позицию о недопустимости фальсификации истории. Однако, если такой пункт внести в Конституцию – это станет в полном смысле слова законом, показательным для всех», – заявила газете ВЗГЛЯД член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Елена Цунаева.

«Речь идет о том, чтобы в преамбуле к Конституции зафиксировать наше особое отношение к сохранению исторической памяти, победам нашего народа и попыткам фальсификации истории», – сказала ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Рoссии».

«Я пока не готова сказать, насколько это будет уместно в Конституции с юридической точки зрения, но мои коллеги согласились с тем, что очень важно зафиксировать в Основном законе нашу позицию. Это возможно и важно в первую очередь для жителей России, потому что Конституция – это фундамент гражданского воспитания и школьников, и студентов. Мы, кстати, ранее также говорили, что надо больше знакомить молодое поколение с Конституцией», – продолжила собеседница.

«С другой стороны, если население России подтвердит важность такой инициативы в ходе всенародного голосования – это станет официальной позицией нашего народа перед иностранными государствами. Потому что норма, зафиксированная в Основном законе, это не то что мы где-то говорим, а это то, что мы не позволим нарушить, и за что будем бороться», – подчеркнула инициатор поправки.

«Понятно, что у нас и государственные, и общественные деятели высказываются по вопросу недопустимости фальсификации истории и противодействию этому. И президент в последнее время активно высказывает свою очень четкую позицию. Но если ее внести в Основной закон – это будет, что называется, на века», – заключила член рабочей группы.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Для нас сюрпризом в каком-то смысле было то, что несколько членов рабочей группы говорили о том, не пересмотреть ли нам преамбулу к конституции. Мы это отдельно тоже обсудим», – отметил Клишас.

Сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева выразила мнение, что в преамбуле к Конституции стоит отразить тему сохранения исторической памяти в целях противодействия фальсификации истории.

«Вопрос о преамбуле очень интересный. Например, мне кажется совершенно справедливым, хотя, наверное, оценки сопредседателю не стоило бы давать, но я не удержусь, когда говорят о фальсификации истории, то нужно превратить противодействие этой фальсификации, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. И есть прекрасное место - это преамбула российской конституции», – сказала Хабриева.

На прошлой неделе президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В минувший четверг Госдума одобрила этот документ в первом чтении.