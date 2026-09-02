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Уганда дала своей нефти название Pearl Sweet Petroleum
Президент Уганды Йовери Мусевени представил официальное торговое название для добываемой в стране нефти – Pearl Sweet Petroleum.
Слово Sweet в названии указывает на низкое содержание серы в сырье, а Pearl отсылает к известному прозвищу страны – «жемчужина Африки», передает ТАСС. «Будущие доходы от нефти должны направляться на развитие энергетики, транспортной инфраструктуры, железных дорог, университетов и других долгосрочных национальных активов, а не на увеличение потребления импортных предметов роскоши», – заявил Мусевени.
Теперь нефтяные компании приступят к переговорам с потенциальными покупателями и нефтеперерабатывающими заводами. Коммерческую добычу планируется начать до конца 2026 года.
Основу проекта составляют месторождения Kingfisher и Tilenga, которые разрабатывают китайская CNOOC и французская TotalEnergies соответственно.
Извлекаемые запасы нефти в государстве оцениваются в 1,65 млрд баррелей. Ожидается, что на пике добыча достигнет 230 тыс. баррелей в сутки.
Экспортировать сырье планируют по Восточноафриканскому нефтепроводу длиной 1 443 километра до танзанийского порта Танга. Стоимость этого проекта составляет 5 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе действующий глава Уганды Йовери Мусевени победил на президентских выборах.
Ранее власти этой африканской страны выразили желание начать переговоры с Россией о строительстве АЭС.
Соседняя Танзания летом предложила российским компаниям совместно разрабатывать месторождения природного газа.