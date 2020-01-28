Украина выполнила условия для транша от Евросоюза на 500 млн евро

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила условия для второго транша макрофинансовой помощи ЕС в 500 млн евро.

«Согласно нашей предварительной оценке, условия для перечисления второго транша в 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи были выполнены. Мы уже запустили все необходимые процедуры, чтобы перевести эти средства, как только будут выполнены последние условия по программе МВФ», – сказал замглавы ЕК, передает ТАСС.

Домбровскис заявил, что ЕС уже выделил 15 млрд евро с 2014 года для Украины, Евросоюз готов продолжать поддержку реформ в этой стране в будущем.

В 2018 году минфин Украины обнародовал условия по новому траншу МВФ.