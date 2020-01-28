Московская биржа открылась ростом

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28 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Исторические невежество Зеленского нужно использовать во благо

Зеленский и Дуда хотят совместно почтить память польских и украинских солдат, которые воевали с большевикамиФото: president.gov.ua
Официальная Варшава пытается обелить сговор Польши с Гитлером и сделала пересмотр истории политическим оружием против России. Президент Украины решил помочь полякам, но наговорил такого, что впору теперь извиняться − перед чехами. Может ли Прага стать союзником Москвы и совместно с ней бороться против переписывания истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как США вернули мир на грань ядерной катастрофы

Падение ядерной боеголовки выглядит именно такФото: U.S. Air Force/Global Look Press
Соединенные Штаты в любой момент могут ударить ядерным оружием по странам, которые перед ними бессильны. По крайней мере, именно такой вывод следует из предупреждения авторитетного западного издания. Почему же ядерная катастрофа куда более реальна, чем шестьдесят лет назад, когда США и СССР десятками испытывали ядерные боезаряды и напряженно «ковали» ядерные щиты и мечи? Подробности...
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В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»

Корпорация SoftBank – одна из самых быстрорастущих компаний в Японии из числа «новой волны»Фото: REUTERS/Toru Hanai
Редкое за последние годы явление зафиксировано в отношениях между Японией и Россией – практически полноценный шпионский скандал. Кем является и что делал «российский агент» в Японии, чем ответила на обвинения в его адрес Россия – и каким образом происходящее может быть связано с переговорами о судьбе Южных Курил? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Правды о коронавирусе мы не знаем

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ситуация очень плохая, даже если апокалиптические прогнозы не сбудутся, вирус не перешагнет через Амур у нас и не окажется масштабно в Европе и США. Помимо всего прочего, эпидемия нанесет значительный ущерб мировой экономике. Наиболее пострадавшими, как всегда в таких случаях, окажутся страны – поставщики сырья. Подробности...
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Мировая «пятерка» может собраться в Москве

Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»
Когда в трех главных ядерных державах планеты внутриполитические процессы начинают доминировать над вопросами внешней политики, открываются возможности для самых разных инициатив, включая проект создания пятисторонней (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) системы контроля ядерного оружия. Подробности...

Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

Глеб Простаков, журналист
За идиотизмом политиков мы забываем, что значительная часть украинцев абсолютно вменяемы, трезвы в суждениях и в целом мало отличаются от людей из ДНР, ЛНР, Крыма, да и самой России. Подробности...
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    Коронавирус из Китая: что нужно знать

    От чего умирает молодежь

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    Методы инквизиции в ЦРУ

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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

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            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

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              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство?

              Московская биржа открылась ростом

              28 января 2020, 10:18

              Текст: Алина Назарова

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              Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник утром вырос на 0,58% и составил 3103,17 пункта, индекс РТС поднялся на 0,72% и достиг 1552,99 пункта.

              Следует из данных Московской биржи


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