Заключен первый контракт на экспорт Ми-38Т

«Рособоронэкспорт» заключил первый контракт с иностранным заказчиком на поставку новейших транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т, сообщили в пресс-службе компании.

«АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписало первый внешнеторговый контракт на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолетов среднего класса Ми-38Т производства Казанского вертолетного завода, входящего в АО «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», – передает ТАСС сообщение компании.

Напомним, 2 декабря гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен Минобороны, вторая машина будет передана до конца года.