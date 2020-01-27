Участники конфликта со стрельбой в Нижневартовске разгромили кафе

Участники конфликта во дворе одного из жилых домов в Нижневартовске, которая закончилась стрельбой из автомата, также устроили погром в местном кафе.

В минувшее воскресенье в соцсетях опубликовали несколько видеозаписей с камер наружного наблюдения, на них зафиксировано, как мужчина несколько раз выстрелил из автомата по автомобилям, рядом с которым находятся люди.

В УМВД пояснили, что в результате ЧП никто не пострадал, подозреваемым является 31-летний местный житель, который, по предварительным данным, вел огонь из охолощенного автомата, передает РИА «Новости». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник в местных правоохранительных органах пояснил, что после конфликта со стрельбой участники пошли в кафе, где разбили посуду и бутылки в баре, перевернули мебель. Никто из посетителей заведения не пострадал. Информацию об инциденте подтвердили в УМВД.

«Это действительно так. Оба факта сейчас объединены в одно производство по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пострадавших в этой ситуации нет, поэтому статья о причинении вреда здоровью неуместна», – уточнили в ведомстве.

Подозреваемого, который вел огонь из автомата, все еще разыскивают.

Источник агентства, знакомый с подробностями происшествия, уточнил, что местный житель таким образом отреагировал на поведение молодых людей, которые собрались вечером у дома.

В декабре в центре Перми задержали стрелявших из автомата мужчин. Подозреваемые рассказали, что таким способом якобы хотели поздравить жителей Перми с Новым годом.