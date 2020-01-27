Экс-министр назвал премьера Украины «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады, экс-глава минтранспорта Украины Евгений Червоненко назвал главу украинского правительства Алексея Гончарука «сознательным идиотом».

«Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести. К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день», – заявил Червоненко, передает РИА «Новости».

По его словам, население Украины живет хуже, чем во времена президентства Петра Порошенко, а кабинет министров возглавляет «сознательный идиот» без образования и ответственности.

Ранее вокруг Гончарука разгорелся скандал после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов». Премьер заявлял, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, однако написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Украинский лидер решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.

После премьер заявил, в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.