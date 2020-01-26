Умер почетный настоятель Елоховского собора в Москве

На 95-м году жизни скончался почетный настоятель столичного Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитер Матфей Стаднюк, сообщили в Русской православной церкви.

В сообщении на сайте РПЦ говорится, что отпевание отца Матфея состоится 28 января в Богоявленском кафедральном соборе в 10.00.

«Человек малоизвестный нашему светскому современнику, но для церковного общества он – человек-эпоха», – написал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале. «Тихо угасал последние годы и тихо преставился. Царствие небесное», – добавил он.

Протопресвитер Матфей Саввич Стаднюк 1925 года рождения был рукоположен в диаконы в 1945 году. Служил в Черновцах (сейчас Украина), Москве, Египте, Нью-Йорке. С 1978 по 2013 годы – настоятель, а после 2013 года – почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.

Ранее в воскресенье стало известно о смерти настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина. У 51-летнего священнослужителя произошла внезапная остановка сердца.

Протоиерей Андрей Новиков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что со смертью Чаплина ушла эпоха церковной жизни.