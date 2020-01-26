На Западе заявили об обходе Ираном санкций США «тропой суверенного биткоина»

Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy.

Иран еще в 2018 году заявил о намерении создать национальную криптовалюту, было объявлено о старте нескольких проектов блокчейна, которые уже тестируют в четырех иранских банках, передает RT текст статьи издания.

Транзакции в криптовалюте завоевали популярность среди обычных иранцев, которые называют биткоин единственным способом вывести деньги из Ирана. При этом Иран привлек внимание других стран, которые выразили готовность сотрудничать посредством блокчейновых платформ – в 2017 году инвесторов из Швеции, в 2018 году – российских работников блокчейновой индустрии, а в 2019 году переговоры были проведены с представителями Швейцарии, ЮАР, Франции, Англии, России, Австрии, Германии и Боснии-Герцеговины.

Использовать потенциал кибервалют мешает ряд препятствий, в том числе деятельность Минфина США и, например, принятые 37 странами стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАФТ), что запрещает Ирану участвовать в жизни крупных криптовалютных бирж.

Тем не менее иранское правительство и граждане могут найти новые способы для обхода санкций, и одна из новинок – появление цифровых валют, которые, по большому счету, эмитирует Центробанк, пишет Foreign Policy.

«Последствия такого развития событий для международных санкций трудно переоценить. Во-первых, подобные проекты строятся на частных блокчейнах, которые невозможно отследить третьим странам. Во-вторых, данные инструменты целиком и полностью выпадают из текущей финансовой архитектуры США. Государства, которые не желают отказываться от сотрудничества с Ираном, могут с легкостью работать с Тегераном при помощи подобных суверенных валют», – говорится в тексте статьи.

Еще одно новшество – децентрализованные финансы (DeFi), это новый развивающийся класс криптовалютных проектов, которые позволяют обеспечить доступ к традиционным финансовым услугам без посредников. С помощью DeFi иранцы берут кредиты на мировом рынке по гораздо меньшим ставкам, чем внутри страны.

«Иран, очевидно, осознал, что криптовалюты – это один из инструментов, который позволяет бросить вызов и саботировать финансовую архитектуру под крылом США. Для того чтобы эффективно блокировать эти каналы потребуется координация действий всех мировых игроков и сотрудничество с провайдерами криптоуслуг; уровень доступа к данным каналам определят как международные, так и иранские законы. Тем временем, иранский режим и его граждане будут использовать эти дыры в законах до тех пор, пока они существуют», – подытоживает Foreign Policy.

Еще в 2018 году в парламенте Ирана предложили способ ведения международных расчетов, который позволит избежать долларовых транзакций, нивелировав риски отключения любой страны от межбанковской платежной системы SWIFT. Речь шла об использовании для ведения международных расчетов криптовалюты.

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