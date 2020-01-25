Стартовал подготовительный этап национальной премии «Студент года»

В День российского студенчества прошла торжественная церемония запуска подготовительного этапа премии «Студент года» в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Наша страна ждет активных, профессиональных, инициативных людей. И очень хочется, чтобы годы вашей учебы в университетах не только принесли вам предметные знания, но и позволили проявить свои таланты, реализовать проекты и идеи, установить прочные сетевые связи с молодыми людьми из других регионов. Все это непременно будет иметь позитивный эффект для вас, ваших вузов, ваших регионов и всей нашей страны!», – сказала замминистра науки и высшего образования Марина Боровская.

Отмечается, что перспективы развития премии и молодежной политики России обсудили более 150 победителей совместных проектов Российского Союза Молодежи и платформы «Россия – страна возможностей».

Основными вопросами обсуждения стали новые номинации и перспективы реализации премии, «социальные лифты» для молодежи, развитие высшего образования и органов студенческого самоуправления в России, а также историческая память о Великой Отечественной войне.

По итогам обсуждения была поддержана идея студентов о введении в 2020 году новой коллективной номинации премии «Патриотическое объединение года».

Напомним, премия «Студент года» – федеральный проект, который в 2014 году учредили Министерство образования и науки и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Главная цель проекта – выявление и поддержка студентов, у которых есть особые достижения в области профессиональной деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

Конкурсные испытания премии включают самопрезентацию, тестирования, диктанты, открытые уроки и тренировки в школах и защиту проектов.