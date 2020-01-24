Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

Президент Владимир Путин назначил своими помощниками бывшего главу Минэкономразвития Максима Орешкина и экс-министра культуры Владимира Мединского.

Кроме того, Путин увеличил до трех число заместителей руководителя администрации главы государства. Новым, третьим, заместителем главы администрации президента назначен Дмитрий Козак, сообщается в указе президента на официальном портале правовой информации.

Напомним, во вторник стал известен состав правительства Мишустина. Президент России Владимир Путин издал указы о структуре органов федеральной власти и о персональных назначениях в новый кабинет министров.