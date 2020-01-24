В США двое россиян получили 12 лет тюрьмы

Суд американского штата Флорида приговорил к 12 годам тюремного заключения двух граждан России, братьев Игоря и Дениса Грушко, за мошенничество с банковскими картами. К реальному сроку также приговорен 24-летний украинец Вадим Вознюк.

В заявлении говорится, что братья Грушко до последнего времени проживали в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида), передает ТАСС.

33-летнего Игоря Грушко и 29-летнего брата Дениса обвиняли в краже личной информации в отягчающими обстоятельствами, сговоре с целью использования украденных кредитных карт, а также в производстве фальшивых кредиток и фальшивых документов, удостоверяющих личность.

Как утверждает офис федерального прокурора, во время обысков квартиры братьев обнаружены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах, скрытых камер и другие приспособления, которые используются для воровства номеров кредитных карт и производства фальшивых карт-дубликатов. Также в их жилище нашли целые листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров кредитных карт, передает РИА «Новости».

Суд посчитал доказанным, что братья Грушко вступили в сговор со своим знакомым, гражданином Украины 24-летним Вадимом Вознюком. Суд также согласился с тем, что Грушко и Вознюк похитили частную информацию сотен жителей Флориды.

Отмечается, что незаконные доходы они направили на покупку электроники в местных магазинах.

Украинец получил один год и три месяца тюрьмы по обвинению в сговоре с целью использования похищенных кредиток.