Летящий в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург – Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК.

«По предварительным данным, в 07.35 (05.35 мск) из аэропорта Кольцово произвело взлет воздушное судно Airbus А320, выполняющее рейс по маршруту Екатеринбург – Ереван. В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров, из них двое детей и шесть членов экипажа. В 08.24 (06.24 мск) воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данному начата проверка. В пресс-службе Кольцово добавили, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что для выполнения рейса в Ереван будет предоставлен резервный борт.

Напомним, 28 декабря самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург – Симферополь, совершил посадку в пункте вылета – в аэропорту Кольцово. Самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, более трех часов сжигал топливо до допустимой посадочной массы.

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