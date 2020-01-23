Мужчина с гранатой потребовал срочно выписать его из больницы в Подмосковье

В подмосковном Королеве мужчина угрожал главному врачу городской больницы гранатой, требуя срочно выписать его из медучреждения, сообщают СМИ.

Персонал больницы вызвал полицию, которая задержала 43-летнего жителя Балашихи, мужчина оказался ранее судимым, пишет «Подмосковье сегодня».

Людей из здания больницы эвакуировали. Прибыли взрывотехники. Как сообщили в главке МВД по региону, «в ходе осмотра личных вещей задержанного обнаружили предмет, внешне схожий с гранатой». Проводится экспертиза.