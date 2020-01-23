Песков прокомментировал слова Путина об осужденной в России израильтянке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, какие действия могут последовать за словами главы государства Владимира Путина о ситуации с осужденной в России израильтянкой Наамой Иссахар.

На вопрос ТАСС, означают ли эти слова Путина намерение помиловать Иссахар, представитель Кремля ответил: «Это означает именно то, что сказал президент».

Ранее в четверг российский лидер, находящийся с визитом в Израиле, провел встречу с матерью осужденной израильтянки и патриархом Иерусалимским Феофилом III. В беседе также принимал участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара. Во время встречи Нетаньяху, обращаясь к российскому лидеру, несколько раз сказал «тода раба» – «спасибо большое» на иврите.

Сам Путин после встречи отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи». «Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить: все будет хорошо», – заверил президент. В ответ на эти слова Яффа Иссахар пожала Путину руку и сказала ему слова благодарности на английском языке.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что решение о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар уже принято.

Перед этим сообщалось, что Россия и Израиль ведут переговоры об обмене помилования осужденной израильтянки Наамы Иссахар на право собственности на Александровское подворье.