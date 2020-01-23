Новый глава Минздрава назвал приоритет ведомства

Глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будут в приоритете модернизации российского здравоохранения.

«Вопросы, касающиеся модернизации первичного звена здравоохранения, являются для страны архиважными. Мы видим, насколько чувствительно и насколько хорошо воспринимает население те [проводимые сейчас] изменения. <...> Поэтому пациентоориентированность будет для нас приоритетом», – сказал Мурашко, отметив, что сейчас высокий процент удовлетворенности россиян дает проект «Бережливая поликлиника», передает ТАСС.

Кроме того, министр обозначил важность кадровой составляющей в здравоохранении. «Весь пул врачебного и сестринского сообщества ждет определенных условий, правил, снижение определенной нагрузки, которая сегодня, в дефиците [медицинского персонала], существует. Это тоже очень важно, мы этим путем будем двигаться», – сказал он.

Во вторник Михаил Мурашко, ранее занимавший должность главы Росздравнадзора, стал новым министром здравоохранения, сменив на этом посту Веронику Скворцову.

Как отметил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, перед новым министром стоит много задач, наиболее важные из них – кадровые проблемы и лекарственное обеспечение.

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