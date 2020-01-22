Рошаль назвал основные задачи нового министра здравоохранения

Перед новым министром здравоохранения Михаилом Мурашко стоит много задач, наиболее важные из них – кадровые проблемы и лекарственное обеспечение, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Президент поставил много задач. Из этих задач внутри вытекает много подзадач. Наиболее важные – кадровые проблемы, лекарственное обеспечение. Есть громадье задач, желаю новому министру исполнить их», – сказал Рошаль в интервью радио Sputnik.

Он также отметил работу покинувшей пост министра Вероники Скворцовой.

«Одновременно хочу сказать хорошие слово в адрес ушедшей Вероники Игоревны Скворцовой, которая при голодном пайке, при недофинансировании здравоохранения сумела снизить материнскую смертность, детскую смертность, смертность при сердечно-сосудистых заболеваниях», – добавил он.

Во вторник Михаил Мурашко, до последнего времени занимавший должность главы Росздравнадзора, стал новым министром здравоохранения, сменив на этом посту Веронику Скворцову.

Мурашко – доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». Занимал должность главы Росздравнадзора с марта 2013 года по июль 2015 года с приставкой врио, затем был официально утвержден в должности.

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