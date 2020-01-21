Скворцову на посту главы Минздрава сменил руководитель Росздравнадзора

До последнего времени занимавший должность главы Росздравнадзора Михаил Мурашко стал новым министром здравоохранения, сменив на этом посту Веронику Скворцову, следует из указа президента Владимира Путина.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мурашко Михаила Альбертовича Министром здравоохранения Российской Федерации», – говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

Мурашко – доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». Занимал должность главы Росздравнадзора с марта 2013 года по июль 2015 года с приставкой врио, затем был официально утвержден в должности.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о новом правительстве России, сильно изменившемся. У Михаила Мишустина будет девять заместителей, первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов.

Четыре министра в новом составе правительства – или выпускники, или слушатели «школы губернаторов».

Обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва – так называемой «школы губернаторов» – проходят министр труда и соцзащиты Антон Котяков и в том числе министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выпускниками «школы губернаторов» являются новый глава МЭР Максим Решетников, который также возглавлял рабочую группу Госсовета, и новый министр образования Валерий Фальков.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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