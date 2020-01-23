Путин заговорил на иврите

Президент России Владимир Путин, прибывший в четверг в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, на иврите поблагодарил премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и его жену Сару за приглашение.

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В четверг президент Владимир Путин прилетел в Израиль, где встретился с Нетаньяху. Российский лидер также проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином и примет участие в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».