В Нидерландах женщинам разрешили служить на подлодках

ВМС Нидерландов смогут принимать женщин на службу на подводных лодках, сообщается в заявлении правительства страны.

Такое решение «принято по результатам продолжавшегося год эксперимента», в рамках которого несколько женщин служили на подлодках, исполняя обязанности одного из членов экипажа. Изменения вступают в силу немедленно, сообщает ТАСС.

Ранее служить на подводных лодках в Нидерландах могли только мужчины. Подводный флот был последним подразделением ВС, где женщины не могли занимать все должности. Отмечается, что существующие подлодки не были оборудованы для женщин – на них не было отдельных кают и удобств, что является важным условием для смешанных экипажей для правительства и ВМС.

«Однако ситуация среди других партнеров по НАТО показала, что подход может быть другим», – отмечают власти страны.

В ходе исследования примеров Канады и Австралии было установлено, что разделение жилых помещении и санузлов, наоборот, негативно влияет на интеграцию женщин в состав всего экипажа.

Исходя из этого, ВМС страны решили провести эксперимент с концепцией «один из членов экипажа». На борту подлодок не было отдельных или специальных помещений для женщин, и не было разделения по половому признаку. Все мужчин и женщины считались «членами экипажа».

Однако небольшие изменения были внесены в правила поведения, которые и мужчины, и женщины приняли положительно.

Ранее власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в вооруженных силах королевства.