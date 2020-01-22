Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

Рапорт об отставке подал первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, сообщил источник в ведомстве.

«Первый заместитель генпрокурора написал и подал рапорт об отставке», – передает его слова РИА «Новости».

Он не уточнил причин этого решения.

Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.

В среду российские сенаторы утвердили замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора, перед этим Юрий Чайка был снят с должности руководителя Генпрокуратуры. Чайка по предложению президента Владимира Путина стал полпредом в СКФО.