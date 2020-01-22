МВД займется поисками могил царских министров внутренних дел

Специалисты должны установить еще более половины мест захоронения министров внутренних дел Российской империи разных времен, сообщил среду глава МВД России Владимир Колокольцев.

На церемонии открытия обелиска генералам Бибиковым глава МВД отметил, что на данный момент известно о 20 могилах министров из 56, сообщает «Интерфакс».

Колокольцев подчеркнул, что ведомство уделяет большое внимание восстановлению и сохранению исторической памяти о бывших руководителях.

«В ходе проведения поисковых работ на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге установлено место захоронения пяти министров внутренних дел Российской империи», – сказал Колокольцев.

Он добавил, что в числе обнаруженных захоронений – могила министра внутренних дел Российской империи в XIX веке Дмитрия Гавриловича Бибикова.

«Сейчас совместно с губернатором Санкт-Петербурга прорабатывается вопрос об установке им единого памятника», – отметил Колокольцев.

Представители старинного дворянского рода Бибиковых в разное время работали на высоких государственных постах. Дмитрий Гаврилович Бибиков известен своей деятельностью на посту министра внутренних дел Российской империи, который он занял в 1852 году.

Во время Крымской войны, Бибиков внес большой вклад в мобилизацию рекрутов, способствовал обеспечению войск медикаментами и продовольствием, а также приложил усилия для развития складской и дорожной инфраструктуры.