Пожарный погиб от взрыва газового баллона в Подмосковье

Во время пожара в подмосковной деревне Петровское от взрыва газового баллона погиб один пожарный, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

В начале января в здании Центробанка на Неглинной улице в центре Москвы произошел взрыв газового баллона, пострадал один человек.