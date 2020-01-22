Стали известны самые популярные имена новорожденных в Москве

Самыми популярными именами новорожденных москвичей в 2019 году стали Александр и Софья, сообщили в пресс-службе столичных ЗАГСов.

«В 2019 году, как и в 1989, самым популярным именем стало Александр. В прошлом году так были названы 2991 мальчик. Второе по популярности мужское имя – Михаил, так назвали 2762 ребенка. Замыкает тройку самых популярных имен Максим (2600 детей)», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Также популярными остаются имена Артем (таким именем в 2019 году названы 2152 ребенка), Иван (1564), Даниил (1673), Марк (1594) и Лев (1564).

При этом в пресс-службе столичных ЗАГСов отметили, что популярность женских имен изменилась сильнее. «Если в 1989 году самым популярным было имя Екатерина, то в 2019 году оно не попало даже в топ-10. В прошлом году больше всего девочек называли именем София (Софья) (3261 девочка). На втором месте по популярности оказалось имя Мария. Так назвали 2 688 малышек. На третьем месте имя Анна – 2548 девочек», – рассказали в пресс-службе.

Также в пятерку популярных имен попали Алиса (2156 детей) и Виктория (2029 детей).

«В Москве мы стараемся создать все условия, чтобы москвичам было удобно и комфортно получать услуги. Например, с 2015 года мы сделали возможным регистрацию рождения ребенка в центрах «Мои документы». Теперь эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, оказывается по единому стандарту – семь дней в неделю с 8 утра до 8 вечера, в одном месте. Отделы ЗАГС осуществляют регистрацию в отдельных случаях», – отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в 2019 году в России стали Артем, Александр, Михаил и Иван, а для девочек – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Наиболее редкими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива. Кроме того, родители в Бийске назвали ребенка в честь героя «Бригады».