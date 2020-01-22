Трамп назвал Грету Тунберг «очень сердитой»

Американский президент Дональд Трамп высказал свое мнение о юной экоактивистке Грете Тунберг.

Трамп признался, что «ничего о ней не знает». Тунберг кажется ему «очень сердитой». Об этом глава американского государства заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, где экоактивистка стала спикером, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, на Всемирном эконономическом форуме в Давосе Тунберг поблагодарила молодежь за продвижение темы экологии.

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