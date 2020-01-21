Грета Тунберг поблагодарила молодежь за продвижение темы экологии

Ситуация с окружающей средой в практической сфере не меняется, несмотря на то, что на эту тему ведется множество разговоров, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Тунберг заявила на Всемирном эконономическом форуме в Давосе, что «климат и окружающая среда – популярные темы для разговора сейчас, и большое спасибо молодежи, что они продвигают их, но, если мы посмотрим на эти проблемы под другим (практическим) углом, то не было сделано почти ничего, выбросы углекислого газа не были сокращены», передает ТАСС.

Она добавила, что «в будущем все изменится».

Ранее журнал Time объявил Грету Тунберг «Человеком года».

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