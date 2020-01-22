Amnesty International в Греции отказалась заняться делом россиянина Винника

Международная правозащитная организация Amnesty International не ответила на просьбы к греческому отделению заняться делом россиянина Александра Винника, сообщила адвокат Зои Константопулу.

Она «много раз звонила» и «направляла напоминания» главе отделения Гавриилу Сакелларидису, но «все как в пустоту», передает РИА «Новости».

В российском отделении 17 января заявляли, что обращений от Винника Amnesty International не получала.

Константопулу также обвинила кандидата в президенты Греции, председателя высшего административного суда – Госсовета Екатерину Сакелларопулу в нарушениях прав человека и закона в деле россиянина.

Дело Винника Константопулу назвала политическим. Она напомнила, что состоится «голосование в парламенте по кандидатуре Екатерины Сакелларопулу в президенты Греции». Константопулу считает, что Сакелларопулу «выдвигают за то, что она выполняла приказы США».

«Суд вел себя как военный трибунал», – сказала Константопулу.

Адвокат Тимофей Мусатов сообщил, что защита россиянина подала в комиссариат ООН по правам человека жалобу на Грецию, где «убивают нашего гражданина, лишили его возможности общаться с семьей, с окружающим миром, лишили права на оказание медицинской помощи». Так, «врача посольства России даже не допустили» к Виннику, которого, по словам адвоката, хотят «сломать, а еще лучше убить, поскольку на сегодняшний день он голодает уже более 30 дней».

Со ссылкой на одну из медсестер Мусатов заявил, что сердце Винника бьется как у 90-летнего старика.

Напомним, Винник, арестованный в Греции по запросу США в 2017 году, заявил, что подвергается пыткам. Он объявил голодовку протеста, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.