Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта

Главой Минтранса остался Евгений Дитрих. Он занимает эту должность с 2018 года.

О назначении Дитриха говорится в в тексте указа президента, опубликованном на сайте Кремля.

Дитрих в 1996 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт (с 2009 года - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») по специальности «Прикладная математика». В 1999 году окончил Высшую школу приватизации по специальности «Юриспруденция».

В 2004 - 2005 годах занимал должность заместителя директора Департамента Министерства экономического развития и торговли России. С 2005 по 2012 год являлся заместителем руководителя Федерального дорожного агентства.

С 12 октября 2015 года был первым заместителем министра транспорта. Дитрих отвечал за вопросы дорожной отрасли, занимался внедрением принципов проектного управления и развитием государственно-частного партнерства.

На пост министра транспорта впервые назначен 18 мая 2018 года.

Дитрих руководит приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги», реализация которого началась в 2017 году.

Во вторник опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина. У него будет девять замов и один первый заместитель.