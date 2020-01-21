Депутаты предложили закрепить в Конституции право Думы на вотум недоверия министрам

Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству предложил обсудить возможность разрешить Госдуме выносить вотум недоверия чиновникам правительства, это указано в заключении комитета к президентским поправкам в Конституцию, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

Он также порекомендовал дополнительно проработать ситуацию, в которой Дума не будет утверждать кандидатуры премьера или федеральных министров, которые представил президент, сообщает «Интерфакс».

Сейчас, если президент трижды получает отказ Госдумы на назначение премьера, то он назначает своего кандидата и распускает Думу.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие поправки предложены к Конституции.

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о поправке к Конституции.