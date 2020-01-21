Ракету «Союз-5» признали неоптимальной

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) сочли характеристики перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» неоптимальными и придумали способ повысить ее грузоподъемность.

«В результате учета всех ограничений соотношение запасов топлива первой и второй ступеней стало неоптимальным. Фактическое соотношение характеристических скоростей ступеней ракеты-носителя «Союз-5» существенно ограничивает ее грузоподъемность», – передает РИА «Новости» тезисы доклада сотрудников РКК «Энергия», опубликованных к научной конференции по космонавтике «Королевские чтения», которые пройдут в Москве с 28 по 31 января.

В нынешней компоновке ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту 18 тонн груза, но специалисты РКК «Энергия» утверждают, что могут увеличить грузоподъемность до 20 тонн.

«Найден максимум массы полезного груза: при увеличении массы заправки на 60 т и тяги на 80 тс (измеряется в тоннах-силы - ред.) масса выводимого полезного груза равна 20,1 т», – говорится в тезисах.

Для повышения грузоподъемности ракеты требуется модернизация стартового стола, чтобы он выдержал увеличенную массу ракеты, а также разработка более мощного двигателя второй ступени ракеты.

Напомним, 2 декабря гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что предприятие поставит первый двигатель для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году.

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