В Кремле отметили «примирительный настрой» встречи Путина и Джонсона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Берлине на международной конференции по Ливии носила конструктивный характер и отражала примирительный настрой.

«В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя», – отметил Песков, передает ТАСС.

Напомним, 19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии. Там же состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

После этого Джонсон заявил, что нормализации отношений Москвы и Лондона не будет, пока Россия «угрожает» безопасности Соединенного Королевства и его союзников, сообщили в его канцелярии. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил высказывания британского премьера.

Однако позже стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине и «тон его был ближе к примирительному».