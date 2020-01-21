Российские ученые решили создать биостимулятор для военных

Российские ученые на Дальнем Востоке ведут поиски новых биологически активных веществ, помогающих усилить выносливость солдат, рассказал председатель Дальневосточного отделения РАН академик Валентин Сергиенко.

Выступая во вторник на заседании президиума РАН, Сергиенко сообщил, что такие «работы в интересах обороны» в инициативном порядке проводились в минувшем году в Тихоокеанском институте биоорганической химии и в Институте биологии моря, передает РИА «Новости».

По словам Сергиенко, цель поисков ученых – «в основном адаптогены», которые помогают регулировать «функциональное состояние персонала».

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