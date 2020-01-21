МИД России отреагировал на информацию о задержании в ОАЭ рэпера Гуфа

Взгляд
21 января, вторник  |  Последнее обновление — 07:56  |  vz.ru
Разделы

Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
Перейти а раздел…

Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
    Перейти а раздел…

    Русский интерес в Ливии

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
              В Госдуме рассказали о новом статусе ГоссоветаСтало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в БерлинеПо требованию Нафтогаза с активов Газпрома в Европе сняли арестыДля нападения на Россию США подготовят «смертника»
              Путин поручил создать организацию по реализации государственной нацполитикиДля телевещания в России запланировано внести новое условиеВ Херсоне началась спецоперация СБУ с применением военной техникиЖителя Крыма обвинили в шпионаже на Украину
              СК допросил ГолуноваЕС решил ввести санкции против ТурцииРоссия продала Турции вместе с С-400 больше сотни управляемых зенитных ракетБывший следователь подтвердил помощь экстрасенсов следствию

              Главная тема


              Как будут голосовать за поправки в Конституцию

              смена поставщика


              Белоруссия закупила нефть в Норвегии

              ракетоопасное направление


              Россия удвоила число засекающих гиперзвуковые ракеты РЛС в Арктике

              соглашение о перемирии


              Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции

              Видео

              поставки газа


              Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

              «демографический пакет»


              Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

              300-летняя уния


              Запущен процесс развала Британии

              «принципы децентрализации»


              Меркель перевела Украину на ручное управление

              Общечеловеческая практика


              Герман Садулаев: Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

              Еврейская проблема


              Алексей Алешковский: Память о Второй мировой работает только по-честному

              Всем надоело


              Игорь Мальцев: Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?

              МИД России отреагировал на информацию о задержании в ОАЭ рэпера Гуфа

              21 января 2020, 07:40

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) или его представители не обращались за помощью в посольство России в ОАЭ в связи с его возможным задержанием в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете, заявили в дипмиссии в эмиратской столице.

              «Пока к нам никто не обращался, но в случае обращения консульский отдел посольства РФ в ОАЭ будет готов оказать соответствующую помощь», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

              Напомним, в понедельник сообщалось, что рэпера Гуфа (Алексей Долматов) по пути из Таиланда в Москву задержали в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............