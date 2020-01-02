Сильное землетрясение произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, сообщает сейсмологический центр страны.

Толчки были зафиксированы в 04.29 по времени UTC (07.29 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров, передает РИА «Новости».

Эпицентр находился в провинции Хорасан-Разави. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее мощное землетрясение произошло у побережья Канады.