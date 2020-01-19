Тбилиси разругался с конгрессменом США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании

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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Объявление о начале «ликвидации» Украины сильно запоздало

«Период независимости мы потеряли», – сокрушалась ТимошенкоФото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Украина попала под внешнее кураторство, все используют ее как хотят, заявила Юлия Тимошенко. И хотя громкие слова относятся ко всему периоду независимости Украины, у критической атаки есть конкретный адресат – президент Зеленский. Эксперты отмечают: у Тимошенко нет оснований выступать в роли борца с внешним управлением, а у самой Украины на многие годы выплат по кредитам нет шансов на самостоятельную политику. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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              19 января 2020, 18:22

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Власти Грузии резко ответили американскому конгрессмену Марквейну Маллину, который на фоне проблем у компании Frontera Eastern Georgia в письме премьер-министру Георгию Гахария обвинил республику в «отклонении от демократических ценностей и экономического процветания», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил о том, что конгрессмен выступил «предвзято». По его словам, позиция американского конгрессмена «связана с интересами определенной компании».

              Георгий Вольский заявил, что отношения США и Грузии находятся на «небывало высоком уровне» в политической, экономической, финансовой, военной сферах.

              Что касается Frontera Eastern Georgia, ее дело находится в Стокгольмском арбитраже, где ведется коммерческое разбирательство с Грузинской Международной корпорацией нефти и газа, отметил зампред парламента.

              Грузинские СМИ и экономические эксперты отмечают также, что конгрессмен Маллин, выступивший в защиту компании Frontera, является ее официальным лоббистом.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года американская компания Frontera Eastern Georgia, которая еще три года назад сообщила, что обнаружила в Грузии запасы газа на 5 трлн кубометров, под Новый год массово увольняла сотрудников.

              Frontera работает в Грузии с середины 1990-х. Заявления об огромных запасах газа с самого начала вызвали сомнения. Тогдашний вице-премьер Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси, говорил, что при обновлении лицензии данная компания ничего не сообщала об обнаружении триллионов кубометров газа и намерений инвестировать деньги в добычу.

              Президент компании Стив Никандрос, объявлявший о триллионах кубов газа в Грузии, говорил, что тот будет направлен в Турцию и страны Восточной Европы.

              Несколько лет назад Frontera заключила соглашение с украинским Нафтогазом, пообещав поставки сжиженного газа со своих объектов в Грузии.


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