В ЕР предложили ввести уголовное наказание за получение партиями иностранного финансирования

Депутаты от «Единой России» намерены внести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 5 лет за иностранное финансирование политической деятельности, сообщил один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

«Мы хотим его просто доработать сейчас. Там первый вопрос урегулирован полностью, когда финансирование идет безналом. Там по счетам можно отследить прохождение средств денежных. А вот, например, если деньги дают в посольстве иностранном, наличкой, например, это сложнее. У нас идея такая: подготовить поправку в Уголовный кодекс. Мы хотим внести статью в Уголовный кодекс о привлечении к уголовной ответственности, то есть если кто-то получает финансирование на политическую деятельность из-за границы от иностранных спецслужб или иностранных посольств в том числе», – сказал Марченко, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что после доработки депутаты планируют внести уже пакет законопроектов, среди которых отдельным законопроектом будут сформулированы поправки в УК. «Лишение свободы предполагаем, конечно. До 5 лет», – добавил парламентарий.

По словам Марченко, документом будет предложено ввести новый состав преступления, поэтому данным вопросом смогут заниматься правоохранители. «Когда они будут собирать доказательства, возбуждать уголовное дело и это ложится в одно решение – о ликвидации партии. То есть механизм надо четче прописать», – сказал депутат.

Марченко сообщил, что авторы хотят направить документ в Верховный суд для получения отзыва на инициативу, а примерно через месяц внесут его на рассмотрение законопроектов Координационного совета «Единой России».

«Я надеюсь, что его поддержат, этот законопроект, потому что он нужный для России, как раз в преддверии серьезных событий в 2021 году. Мы должны находиться все в равных условиях. Никто не должен получать деньги из-за границы и на них устраивать предвыборные кампании, различного рода провокации и незаконные митинги», – заключил депутат.

Ранее депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий ликвидацию политических партий за получение финансирования из-за рубежа.

Позже законопроект был отозван из-за необходимости дополнительного анализа и доработки.