Лавров шуткой ответил на вопрос об импичменте Трампу

И.о. главы МИД России Сергей Лавров отшутился в ответ на просьбу американской журналистки прокомментировать импичмент президенту США Дональду Трампу.

«Предположительно во вторник начинается процесс импичмента в сенате, многие на Западе говорят о том, что это ослабит американскую поддержку Украины и усилит позиции России, что вы думаете об этой позиции?» – спросила министра в ходе пресс- конференции по итогам 2019 года американская журналистка.

«Не знаю, импичмент у вас, вы американка, вам видней», – ответил Лавров, передает РИА «Новости».

В четверг в Сенате США был дан старт рассмотрению выдвинутых в рамках процесса импичмента обвинений против президента страны Дональда Трампа.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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