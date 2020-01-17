В Свердловской области нашли редчайший изумруд

Изумруд весом 0,5 кг с оценочной стоимостью в 55 тыс. долларов найден на «Мариинском прииске» (входит в Ростех), сообщил гендиректор предприятия Евгений Василевский.

Василевский сообщил, что камень нашли в конце 2019 года. «Он ценный, высокого качества. Сохраненные природные грани», – приводит его слова ТАСС.

По словам генерального директора предприятия, изумруд в процессе переработки и добычи не пострадал, «что ценится».

«Вес 496 граммов и цена около 55 тыс. долларов», – сказал он.

В пресс-службе предприятия сообщили, что найденным изумрудом уже заинтересовался Гохран.

«По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров», – добавили там.

Сообщается, что за прошлый год на прииске было найдено четыре камня высокого качества. В том числе добыты минералы, вес которых составил 80, 174,9 и 264 граммов. Их стоимость оценивается в 8,8 тыс., 19,3 тыс. и 29,1 тыс. долларов.

Кроме того, на Мариинском прииске был найден крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг.

Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тыс. тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.