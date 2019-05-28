Крупнейший за 30 лет изумруд найден в России

В Свердловской области на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию «Ростех») найден крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг, сообщил департамент информполитики губернатора региона.

«Редкий изумруд весом 1,6 килограмма найден на единственном в России месторождении изумрудов «Мариинский прииск». Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: изумруд весом более двух килограммов был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим – 1540 граммов – был камень, найденный в 2018 году», – говорится в сообщении департамента.

Работники прииска нашли изумруд в шахте на глубине 260 метров. В сообщении отмечается, что он уникален не только своими размерами, но и формой кристалла, передает РИА «Новости».

Специалисты отнесли камень по цвету ко второй категории – «зеленый», а по сорту – к третьей, так как на нем присутствуют природные трещины. Найденным минералом уже интересуются покупатели: его стоимость вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней будет составлять 32 млн рублей.

«Редкий экземпляр изумруда поднят работниками очистного забоя на-гора, минуя технологический процесс, и пришел к нам практически в первозданном виде – грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. Это говорит о значительной редкости и уникальности изумруда», – прокомментировал находку гендиректор АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский.

Вырученные за продажу изумрудов деньги предприятие планирует направить на развитие производства. Бригада рабочих, которая обнаружила уникальный драгоценный камень, получит премию.

Найденные на Мариинском прииске изумруды неоднократно становились визитной карточкой региона. В начале 2015 года там был найден камень «Губернаторский», который весил более одного килограмма, его признали уникальным. А в конце января 2018 года работники обнаружили крупнейшие за последние 10 лет минерал весом 1,54 килограмма, которому дали название «Марьин дар», отметили в департаменте.

Мариинский прииск создали на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Ежегодно здесь добываются около 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов и более 5 тонн бериллов.

Ранее в Якутии был найден алмаз в форме сердца массой 65,7 карата.