Алмаз в форме сердца нашли в Якутии

В Якутии найден алмаз в форме сердца массой 65,7 карата, сообщила алмазодобывающая компания «Алроса».

Алмаз нашли в конце января на кимберлитовой трубке «Удачная», передает РИА «Новости».

Драгоценный камень обладает высокими качественными характеристиками. Специалисты полагают, что возраст алмаза превышает 300 млн лет. На данный момент алмаз находится в ECO «Алроса», где его детально изучат и проверят.

«В природе крайне редко встречаются алмазы с узнаваемой формой, напоминающие какой-либо предмет или символ. Большинство алмазов либо имеют форму октаэдра, либо вообще не имеют выраженной формы. Появление алмаза в форме сердца, особенно в преддверии Дня всех влюбленных, кажется символичным подарком», – сказал директор Единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев.

Трубка «Удачная» была открыта в 1955 году, отработка открытым способом началась в 1971 году.

В августе 2018 года на аукционе был продан самый дорогой российский бриллиант весом в 51,38 карата.