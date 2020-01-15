Бывший пилот рассказал, в каких случаях экипаж самолета сбрасывает топливо в полете

Авиатопливо сбрасывается в случае отказа двигателя, поломки одного шасси или нехватки тяги, чтобы уменьшить массу самолета перед посадкой, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

Во вторник экипаж летевшего из Лос-Анджелеса в Шанхай самолета Boeing-777 авиакомпании Delta Air Lines вскоре после взлета сбросил топливо и вернулся в аэропорт. В итоге на земле пострадали около 40-60 человек, в том числе ученики нескольких калифорнийских школ. Как позже заявила представитель авиакомпании, у лайнера возникли проблемы с двигателем.

«Сброс топлива применяется в случае аварийной ситуации на борту – например неисправно одно из шасси, или если максимальный посадочный вес превышен. Для этого во всех аэропортах предназначены специальные зоны для сброса топлива. То есть сбрасывать топливо на жилые районы, и тем более на школы – недопустимо», – говорит Романов.

Эксперт отмечает, что даже в экстренных ситуациях экипаж должен думать на несколько шагов вперед, рассчитать и предвидеть возможные сценарии. Несмотря на то, что в США, а отличии от других стран, действительно разрешен слив топлива над некоторыми жилыми зонами, все равно есть нюансы.

«В Америке существуют такие правила, но слив должен производиться на очень большой высоте. Так как там огромные ветра, происходит распыление. Но и тут есть оговорки», – рассказывает Романов.

Так как полет осуществлялся на крупном авиалайнере Boeing-777, то экстраординарной ситуацией для слива топлива действительно мог стать отказ двигателя или нехватка тяги, объясняет эксперт. В любом случае авиакомпания понесет большие материальные потери из-за такого решения экипажа.

В марте 2017 года авиалайнер Boeing-787, летевший из Монреаля в Шанхай, так же был вынужден в срочном порядке сбросить топливо из-за поломки одного из двигателей. После самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Момент сброса топлива удалось запечатлеть одному из пассажиров.