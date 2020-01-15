Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 61,40 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 68,35 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 64,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».