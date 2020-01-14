Соловьев напомнил литовскому депутату об итогах всех военных походов на Москву

Литве и ее народу не повезло с конкретными депутатами, которые высказывают бредовые идеи, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев по поводу предложения депутата Сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса начать отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.

«Удивительно, насколько бредовые мысли приходят в голову некоторым гражданам. Это печальное зрелище, очень печальное, учитывая наши добрые чувства к этому замечательному народу», – заметил Владимир Соловьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат литовского Сейма от партии «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» Арвидас Анушаускас предложил Польше совместно отметить вступление войск Речи Посполитой в Москву 410 лет назад. «1 октября 1610 года ворота Москвы были открыты для польских и литовских войск. 11 октября... войска вошли в Кремль, заняли все стратегические объекты, склады оружия... В то же время мы бы выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства. Я серьезно. Десять дней мы могли бы праздновать», – написал депутат в Facebook.

«Похоже, что некоторые политики в Литве действительно хотят сейчас заняться именно этим. Это то, что они называют проявлением высокого уровня цивилизации?», – заметил Соловьев. По его словам, Литве и ее народу «как-то не повезло с конкретными депутатами». «Хотя Анушаускас веселит своих избирателей, но хотелось бы ему напомнить, чем заканчиваются в истории все походы на Москву и взятия Москвы», – подытожил Соловьев.

Добавим, что депутата Анушаушкаса нельзя отнести к маргиналам. В 2008-2012 годах, когда христианские демократы доминировали в Сейме, он возглавлял парламентский комитет по национальной безопасности и обороне. В настоящий момент Анушкаускас – зампред комитета по парламентскому контролю криминальной разведки. Награжден Рыцарским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».

У депутата – историческое образование, полученное в Вильнюсском госуниверситете еще в советские времена. Он числится научным сотрудником Литовского института истории, имеет докторскую степень, является членом Литовского национального комитета историков и научным редактором журнала «Геноцид и сопротивление».

Исторический факт, на который сослался Анушкаускас, является ключевым эпизодом польско-литовской интервенции в эпоху Смутного времени. Армия гетмана Станислава Жолкевского стояла в Кремле два года и была выбита оттуда в 1612 году Вторым ополчением под командованием Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

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