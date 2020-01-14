В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский авиалайнер

Автор видео с попаданием ракеты в украинский авиалайнер задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщает Fars со ссылкой на заявление КСИР.

По версии КСИР, целью задержания является выяснение обстоятельств инцидента. Результаты следственных мероприятий должны быть затем представлены иранской общественности, передает ТАСС.

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позднее в Иране объяснили, что военные приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. В связи с этим несколько человек были арестованы. На Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету.

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