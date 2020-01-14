Власти Москвы высказались против открытого процесса по делу живущей в клинике девочки

Судебный процесс по делу пятилетней девочки, которая несколько лет живет в перинатальном центре «Мать и дитя», не может проходить в открытом режиме, так как в этом случае может быть нарушена конфиденциальность информации о ребенке, заявили в департаменте труда и соцзащиты Москвы.

«14 января 2020 года состоялось досудебное заседание с участием специалистов органов опеки и представителей семьи. Во время беседы органы опеки и попечительства ходатайствовали о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это было сделано для того, чтобы защитить права и законные интересы ребенка. В связи с тем, что в судебном процессе, среди прочего, обсуждается состояние здоровья несовершеннолетней девочки, упоминаются ее медицинские диагнозы, разглашение такой информации может повлечь нарушение прав и законных интересов ребенка», – передает ТАСС сообщение пресс-службы департамента.

Департамент отметил, что ранее органами опеки уже подавался иск, по которому должны были ограничить родительские права.

«Опека будет продолжать действовать исключительно в интересах ребенка. Подчеркиваем, что даже в случае удовлетворения иска у родителей есть возможность восстановить свои родительские права и забрать девочку домой. Департамент внимательно следит за ситуацией и заинтересован в защите и соблюдении прав девочки», – сообщил представитель департамента.

Ранее СМИ рассказали о пятилетней девочке, которая с рождения живет в Перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве. Ее мать считает ребенка неизлечимо больным. В семье уже есть трое детей, старшему из которых 17 лет.

Девочка никогда не была за пределами клиники.

Впервые медцентр обратился в органы опеки в январе прошлого года, когда ребенка могли выписать домой, но родители отказались ее забирать. Органы опеки намерены подать иск об ограничении в правах родителей девочки. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала ситуацию «шоком».