ВКС провели первые стрельбы из ЗРК «Витязь»

ВКС России осуществили первые стрельбы из зенитно-ракетного (ЗРК) комплекса С-350 «Витязь», сообщили в Минобороны.

«Специалисты зенитных ракетных войск провели на полигоне в Астраханской области начальные стрельбы комплекса», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Сроки проведения стрельб в Минобороны называть не стали.

Там уточнили, что боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, которые сымитировали истребители МиГ-29МТ.

В декабре сообщалось, что первый в российских вооруженных силах зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» прибудет на место несения службы в январе.

12 апреля замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО» успешно завершаются, началось производство первого серийного комплекта.