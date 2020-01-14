Солист Animal Jazz попал в ДТП в Ульяновской области

Вокалист петербургской рок-группы Animal Jazz Александр Красовицкий рассказал о ДТП, в которое попал по пути на концерт в Ульяновской области.

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот (машина Nissan Note), и привет, жизнь», – написал музыкант на своей странице в Instagram, проиллюстрировав запись фотографией разбитого автомобиля.

Другие детали случившегося Красовицкий не привел, отметив только, что ДТП не помешает продолжению концертного тура: «Такой фигней нас с мсье Заранкиным (Александр Заранкин, клавишник группы) не остановить».

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области, авария произошла днем 13 января на 113-м километре автодороги «Саранск-Сурское-Ульяновск» в Сурском районе Ульяновской области, передает ТАСС.

По предварительным данным, водитель Nissan Note «не выбрал безопасную скорость движения» и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП никто не пострадал.